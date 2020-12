Alles war vorbereitet. Doch auch diesmal durchkreuzte Corona die schönen Pläne der Übungsleiter des SC Adelsdorf. Die Geschenkübergabe für die Wochenmitte fiel nun leider aus.

Die Mitglieder der Bereiche Kinderturnen, Einrad, Damen-Gymnastik, Capoeira und Taekwondo müssen sich in Geduld üben und warten. Da die Termine für alle Gruppen der Gymnastikabteilung nur für kurze Zeit im September und Oktober stattfinden konnten, wollte die Gymnastikabteilung des SCA den Kindern eine Freude bereiten, ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest wünschen und trotz der schwierigen Umstände vermitteln, dass sie dem Verein wichtig sind. Deshalb hatten sich die Gruppenleiter dazu entschlossen, am Mittwoch- und Donnerstagnachmittag allen Übungsgruppen ein kleines Weihnachtsgeschenk vor der Aischgrundhalle zu übergeben.

Um alle Hygieneregeln einzuhalten, hatte man für jede Gruppe einen einzelnen Termin angesetzt. Die Übungsleiter wollten vor Ort sein. "Wir wollten einfach ein Zeichen setzen und den Mitgliedern sagen, dass wir uns freuen, wenn wir uns im nächsten Jahr hoffentlich bald wieder sehen", erklärten Nanni Höppner (Abteilungsleiterin Gymnastik) und Susanne Plum (Übungsleiterin der Vorschulkinder) sichtlich enttäuscht.

Trotzdem wollten Nanni Höppner und Susanne Plum dem ganzen Team und den Übungsleitern der Gymnastikabteilung für ihre großartige Unterstützung und die hervorragende Zusammenarbeit danken. In einer Mitteilung an die Turnkinder schreiben die Übungsleiter des SCA: "Wieder einmal können wir euch nur sagen, dass es uns sehr sehr leid tut. Wir denken an euch und vermissen euch. Die Geschenke werden auf euch warten."