Testzentrum wird wieder abgebaut

Das von der Stadt Erlangen und dem Landkreis Erlangen-Höchstadt betriebene Corona-Testzentrum am Erlanger Westbad in der Damaschkestraße wird am Wochenende zurückgebaut. Abstriche wurden dort am Dienstag zum letzten Mal genommen, teilt die Erlanger Stadtverwaltung mit. "Wir bleiben jedoch im Stand-by-Modus und können eine entsprechende Einrichtung bei Bedarf innerhalb kürzester Zeit wieder aufbauen", sagte Bürgermeister und Katastrophenschutzreferent Jörg Volleth (CSU).

Tests bei Vertragsärzten

"Die am Dienstag von der bayerischen Staatsregierung vorgelegte Corona-Teststrategie sieht vor, Testungen bei Vertragsärzten und Reihentestungen möglichst direkt in Einrichtungen durchzuführen. Alle Katastrophenschutzbehörden wurden angehalten, die Testzentren in einen Ruhemodus zu versetzen. Die Kassenärztliche Vereinigung stellt nun auch keine Ärzte mehr für die Testzentren", erklärte Friedhelm Weidinger, Leiter des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz. Das Testzentrum war am 30. März einer Weisung der Staatsregierung entsprechend in Betrieb genommen worden. Im vergangenen Quartal wurden dort Abstriche von über 2000 Personen genommen und in ein Labor zur Untersuchung gebracht. red