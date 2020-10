Höchstadt a. d. Aisch vor 17 Stunden

Verkehr

Tempo 30 nicht für ganz Höchstadt-Nord

Andreas Dorsch Was in Höchstadt-Süd schon seit einigen Jahren gilt, soll jetzt auch in den Wohngebieten im Norden der Stadt greifen: Tempo-30-Zonen. Der Verkehrsausschuss des Stadtrats stimmte in sein...