TCL-Herren 50 straucheln wieder gegen Bayreuth

Die Tennis-Herren 50 des TC Lichtenfels haben im TC Lerchenbühl Bayreuth offensichtlich ihren Meister gefunden. Nach einer 2:7-Niederlage im Hinspiel in Bayreuth kamen die Lichtenfelser am Wochenende auf eigener Anlage nicht über ein 3:6 hinaus. Punktgleich mit dem Spitzenreiter belegen sie in der Tabelle den zweiten Rang.

An dieser Reihenfolge dürfte sich auch am letzten Spieltag wenig, ändern denn es ist nicht zu erwarten, dass die Bayreuther gegen den SC Markt Heiligenstadt aus dem Tritt geraten.

Bezirksliga, Herren 50

TC Lichtenfels - TC Lerchenbühl Bayreuth 3:6

Nur Günter Herold und Heinz Bittermann wussten in den Einzeln zu überzeugten. Es hätte schon eines Wunders bedurft, um die Partie in den Doppeln noch aus dem Feuer zu holen. Dort konnte nur Heinz Bittermann an der Seite von Stefan Reuther nach zwei souveränen Satzgewinnen einen weiteren Punkt für den TC holen. Die beiden übrigen Paarungen schlugen sich zwar wacker, waren aber letztlich chancenlos. Ergebnisse: W. Wasikowski - H. Kistner 5:7, 4:6; M. Weinmann - T. Wittmann 2:6, 3:6; G. Herold - W. Grießinger 6:0, 6:2; H. Bittermann - H. Fischer 6:2, 7:6; R. Hofmann - M. Glatfeld 0:6, 1:6; S. Reuther - U. Deser 1:6, 3:6; W. Wasikowski/R. Hofmann - T. Wittmann/H. Fischer 5:7, 4:6; H. Bittermann/ S. Reuther - H. Kistner/M. Glatfeld 6:1, 6:1; G. Herold/H.-J. Stößel - W. Grießinger/U. Deser 2:6, 3:6

Bezirksklasse, Damen 40

TSV Kirchehrenbach - TC Lichtenfels 8:1

Die Damen 40 bleiben Schlusslicht in der Bezirksklasse 1. Auch bei ihrem vierten Auftritt in dieser Saison, beim TSV Kirchehrenbach, waren sie weit davon entfernt, ihren ersten Sieg einzufahren. Den Ehrenpunkt für die Lichtenfelserinnen holte Alexandra Vogt im Einzel. Im Doppel wehrten sich die Paarungen gegen die sich abzeichnende klare Niederlage. Zweimal zwangen sie die Gastgeberinnen in den Tiebreak, letztlich aber ohne Erfolg. kag Ergebnisse: E. Arnold - A. Vogt 2:6, 2:6; K. Liebscher - M. Hofmann 6:0, 6:4; J. Seigmund-Lange - E. Nützel 6:1, 6:2; I. Weiß - M. Wasikowski 6:0, 6:0; S. Weiß - M. Schütz 6:0, 6:0; B. Bail - D. Breitenbach 6:2, 6:0; K. Liebscher/J. Siegmund-Lange - A. Vogt/M. Hofmann 0:6, 6:0, 10:6; I. Weiß/S. Weiß - E. Nützel/M. Wasikowski 6:1, 6:1; B. Bail/F. Schütz - M. Schütz/D. Breitenbach 4:6, 6:1, 12:10 Kreisklasse 1, Herren: SV Pettstadt - TC Lichtenfels 9:0; Kreisklasse 3, Damen: TC Lichtenfels - TSV Elsa II 2:4