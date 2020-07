TC Michelau ist deutlich unterlegen

Nach der knappen Niederlage gegen den TC Kronach fiel das Ergebnis für die Herren 30 des TC Michelau gegen den TV Oberwallenstadt in der Bezirksklasse 2 der Herren doch recht ernüchternd aus. Mit 2:7 mussten sich die Korbmacher deutlich geschlagen geben. Die Einzelergebnisse zeigten den qualitativen Unterschied deutlich.

Lediglich Tobias Gahn überzeugte nach hartem Kampf mit einem Sieg in zwei Sätzen. Auch an der Seite von Christian Schütz war Gahn im Doppel erfolgreich.

Christian Schütz musste sein Einzel nach verlorenem Tiebreak abgeben. kag Ergebnisse: S. Riege - C. Schütz 7:6, 3:6, 10:6; D. Stacj - M. Neumann 6:3, 6:2; H. Schmitt - C. Kirmes 6:0, 6:1; M. Müller - T. Gahn 2:6, 5:7; M. Koch - M. Bernhardt 6:0, 6:3; F. Hüttner - T. Spitzenpfeil 6:1, 6:1. - S.Riege/D. Stach - C. Schütz/T. Gahn 3:6, 6:2, 3:10; H. Schmitt/M. Müller - C. Kirmes/M. Sünkel 6:1, 6:0; M. Koch/F. Hüttner - M. Bernhardt/T. Spitzenpfeil 6:4, 6:2