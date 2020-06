Symphoniker spielen im Hain

Das Warten hat ein Ende: Die Bamberger Symphoniker spielen wieder "live" und unmittelbar für ihr Publikum - wenn auch in kleinen Besetzungen und an ungewöhnlichen Spielstätten. Am morgigen Sonntag, 21. Juni, starten die "Musikalischen Sonntagsspaziergänge im Hain", bei denen verschiedene Kammermusik-Ensembles der Symphoniker an verschiedenen Orten im Grünen mit kleinen musikalischen Grüßen den Sonntagsspaziergang bereichern. Orte, Zeiten und Programme bleiben bis zum Schluss geheim und werden so zur klingenden Überraschung für das flanierende Publikum.

Geplant sind die "Musikalischen Sonntagsspaziergänge im Hain" an den Sonntagen 21. und 28. Juni sowie 12. und 19. Juli, soweit es das Wetter zulässt. Auf ihrer Website www.bamberger-symphoniker.de informieren die Symphoniker kurzfristig, falls die Konzerte aufgrund widriger Witterungsbedingungen nicht stattfinden können.

Das Zuhören ist kostenlos, die Anzahl der Zuhörer ist aufgrund der geltenden behördlichen Auflagen momentan auf jeweils 100 Personen beschränkt, es gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregelungen.