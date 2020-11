Mit einem speziellen Unterbauverfahren der GSG Guttenberger Straßenbaugesellschaft ging jetzt die Marktgemeinde Marktleugast das erste Teilstück der dringend erforderlichen Straßensanierung von der Bundesstraße 289 zum Ortsteil Hermes an.

Marktleugasts Bürgermeister Franz Uome zeigte sich zum Wochenbeginn froh darüber, dass die Strecke für die Einwohner und Gäste endlich gemacht werden kann. Uome ließ auch nicht außen vor, dass das schlechteste Streckenstück im Wald hergerichtet wird, und betonte: "Der Marktleugaster Bauhof hat bereits im Voraus die Straßengräben fertiggestellt."

Kosten: 130 000 Euro

Auf der Länge von circa 500 Metern waren in der Vorwoche 30 Zentimeter Unterbau mit Beton und Kalk vermischt, eingefräst und verdichtet worden. Darauf sind dann am Montag in zwei weiteren Arbeitsgängen die Asphalttragschicht sowie die Deckschicht mit dem Fertiger aufgebracht worden. Interessiert verfolgten der GSG-Geschäftsführer Christian Heiß, Bürgermeister Uome, VG-Geschäftsstellenleiter Michael Laaber und Bauamtsleiters Harald Tiroch die Arbeiten.

Kosten wird die erste Teilmaßnahme 130 000 Euro. Christian Heiß erklärte, dass in den Kurvenbereichen das Gefälle nach links oder rechts zum Straßengraben hin verlaufe. kpw