Besonders freute sich der 1. Vorsitzende von Stadtmarketing Pro Bad Kissingen, Ralf Ludewig (Modehaus Ludewig), bei der Mitgliederversammlung über die Teilnahme von Wirtschaftsförderer Sebastian Bünner als Vertreter der Stadt. Der stellte sich und sein Arbeitsgebiet vor, so eine Pressemitteilung von Pro Bad Kissingen. Neu im Team bei Stadtmarketing Pro Bad Kissingen ist Evelyne Metz, die seit Frühjahr den Verein unterstützt. Ab Januar 2023 wird Ulrike Stegmann für eine Verstärkung im Bereich der Verwaltung sorgen. Dadurch werden die üblichen Öffnungszeiten des Büros auch zukünftig wieder gewährleistet sein.

Auch standen Neuwahlen auf der Tagesordnung. Thomas Betz (Herl) und Jochen Köllmer (Optik Köllmer) wurden wieder im Amt als Kassenprüfer bestätigt. Als Beisitzer im Vorstand wurden Andreas Fenn (MainPost), Florian Griebel (Griebel Event), Nicoletta Hofmann-Krause (Spedition Blitz), Gerhard Moritz (Café Sinnberg), Michael Pal (Pure Fashion), Emmanuel Papado-polous (Emmanuels Bar und Restaurant), Ralf Strauch (Villa Nordland) sowie Petra Weber (Sanitätshaus Mannl & Hauck) von den Mitgliedern für die kommenden zwei Jahre gewählt.

Der 1. Vorsitzende Ralf Ludewig sowie die 2. Vorsitzende Nicole Hillenbrand (LadenCafé So leb ich) stellen sich erst im kommenden Jahr zur Wahl.

Ludewig dankte Dieter Hartmann (Edeka Hartmann) mit einem Präsent für seinen Einsatz als langjähriges Vorstandsmitglied. Hartmann hat sich nicht mehr zur Wahl aufstellen lassen.

Im vergangenen Jahr konnten nicht viele Märkte und Veranstaltungen stattfinden. Daher freute sich Ludewig bei seiner Rückschau, dass zumindest in diesem Jahr alle bisherigen Veranstaltungen, Märkte und Aktionen ohne Coronaauflagen durchgeführt werden konnten.

Auch der in Kürze beginnende Weihnachtsmarkt unter dem Motto "Lichterglanz" wird sicher ein Publikumsmagnet in der Adventszeit werden, heißt es weiter in der Mitteilung an die Presse. Hier wies Ludewig darauf hin, dass die beteiligten Gastronomen im vergangenen Jahr bereits ihre Buden aufgebaut hatten und dann von der kurzfristigen Absage der Weihnachtsmärkte durch die Staatsregierung auch finanziell hart getroffen wurden.

Dank dem Entgegenkommen der beteiligten Elektrofirma Fischer bei der Berechnung der bereits verlegten Elektro-Installationen, konnten die Kosten deutlich minimiert werden. Dennoch fehlten die entsprechenden Umsätze. Hier hofft man auf ein wenig Kompensation und vertraut auf die Unterstützung und Solidarität der Bürger und Gäste sowie der Unternehmen vor Ort.

Der größte Teil der Versammlung drehte sich um die Zukunftsthemen. Neben den bekannten Märkten und Veranstaltungen, die auch im kommenden Jahr qualitativ weiterentwickelt werden, wird hier vor allem das "Digitale Stadtportal" im Fokus stehen. Obwohl dieses Portal bisher noch kaum beworben wird, hat es sich in den vergangenen drei Jahren zum Informations-Instrument für Gäste und Einheimische entwickelt. Unter www.badkissingen-erleben.de erhalten alle Interessierten eine Übersicht über Gastronomie, Geschäfte, Hotels, Sehenswürdigkeiten, Routenvorschläge, etc.. Dieses kostenfreie Stadtportal wird nun im kommenden Jahr in Hotels und Unternehmen beworben, so die Mitteilung.

Der "Bad-Kissinger-Geschenkgutschein" wird eine digitale Ergänzung erhalten. Die digitale Ergänzung im kommenden Jahr soll sich speziell an Unternehmen richten. Diese können ihren Mitarbeitern im Rahmen der steuerfreien Pauschale eine Alternative zum klassischen "Tankgutschein" anbieten. Hier werden die Arbeitnehmer nicht nur tanken können, sondern auch in zahlreichen großen und kleinen Geschäften, Restaurants, etc. in Bad Kissingen diese Gratifikation einlösen. Und dies mit einer City-Karte, die automatisch mit Guthaben aufgeladen wird.

Es wurden das neue Weinglas, sowie die Porzellantasse mit der "Bad-Kissingen-Silhouette" des Künstlers Malte Meinck sowie dem Welterbe-Signet präsentiert. Dazu wird es bald eine hochwertige Verpackung sowie ein Sektglas geben.

Alexandra Hofmann (Kneipp-Store) gab den Hinweis, dass die Müll-Leerung in der Fußgängerzone zukünftig nicht mehr montags erfolgen sollte, da in diesem Fall die Tonnen teilweise über das ganze Wochenende zur Leerung vor den Geschäften stehen würden. Den Vorschlag hat Wirtschaftsförderer Bünners zur Prüfung aufgegriffen. red