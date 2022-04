Er ist ein Urgestein des fränkischen Schützenwesens: Reinhard Kraus gehört zu den engagiertesten Mitstreitern des deutschen und bayerischen Sportschützen-Bundes. Dafür wurde der Erste Schützenmeister und Vorsitzende der Königlich Privilegierten Schützengesellschaft Stadtsteinach nun ausgezeichnet.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Stadtsteinacher Schützen würdigten der Landesverband sowie der Bundesverband der Schützen (DSSB und BSSB) die Verdienste Kraus' in den zurückliegenden fünf Jahrzehnten mit Urkunden und Ehrennadeln. So trugen die zuletzt durchgeführten Umbau- und Erneuerungsmaßnahmen in der Schießanlage in der Bahnhofstraße die Handschrift des Funktionärs. Auch den Einbau von zwölf hochmodernen Schießständen mit elektronischer Treffer-Erfassung für Luftdruckwaffen hatte er angestoßen. Dem gebürtigen Stadtsteinacher ist es auch sehr oft gelungen, öffentliche Fördermittel für den Traditionsverein zu akquirieren. Kraus ist seit 36 Jahren als Funktionär tätig, davon über 22 Jahre als Gausportleiter im Schützengau Oberfranken-Nord. Von 2007 bis 2019 war er stellvertretender Sportleiter des Schützenbezirks Oberfranken.

Des weiteren geehrt wurde Sonja Fiegl. Sie gehört dem Verein seit 25 Jahren an.

Klaus Rössner