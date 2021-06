Die Mitarbeiter der mobilen Pflege- und Hilfsdienste des Diakonischen Werks Coburg und der Coburger Caritas sind nun noch flexibler unterwegs. Die Sparkasse Coburg-Lichtenfels überreichte am Montag an die beiden Wohlfahrtsverbände je einen Kleinwagen. Mitgebracht hatten die Fahrzeuge Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Martin Faber und Pressesprecher Stefan Schneyer.

Die beiden handlichen und wendigen Wagen werden in erster Linie im Landkreis unterwegs sein. Dort haben die Mitarbeiter der ambulanten Pflegedienste erhebliche Strecken bei ihren täglichen Fahrten zurückzulegen. Immerhin betreuen die Mitarbeiter etwa der Caritas jeden Tag rund 200 Menschen in der ambulanten Pflege.

Die Sparkasse Coburg-Lichtenfels unterstützt seit mehreren Jahren gemeinnützige Institutionen. Das passiert unter anderem mit der Bereitstellung von Fahrzeugen. Aus Mitteln des Reinertrags des PS-Sparens und Gewinnen der Sparkassen hat die Sparkasse Coburg-Lichtenfels in diesem Jahr insgesamt vier Autos angeschafft, die an gemeinnützige Organisationen gespendet werden. Dabei gehen zwei Fahrzeuge an Einrichtungen im Landkreis Coburg, an die Caritas und die Diakonie. Die beiden anderen Wagen erhalten Einrichtungen im Landkreis Lichtenfels.

Über die Spende freuten sich am Montag Caritas-Geschäftsführer und Vorstandsmitglied Norbert Hartz, Caritas-Vorstandsvorsitzender Hermann Beckering, Pflegedienstleiterin Carolin Becker und Ulrich von Brockdorff, Abteilungsleiter beim Diakonischen Werk Coburg. cw