So startet das Landestheater Coburg in die Saison 2020/2021

Sonntag, 6. September "Fly me to the Moon" - Wiederaufnahme Sinatra in Concert, 18 Uhr

Dienstag, 8. September "Streichsalat" - Kinderkonzert on Tour, 9.30 und 10.30 Uhr

Donnerstag, 17. September Soiree "Globe Songs", Episode 1, 18.30 Uhr

Samstag, 19. September 1. Sinfoniekonzert "Beethoven trotz(t) Corona", 20 Uhr (Wiederholungen Sonntag, 20. September, 11 und 18 Uhr)

Freitag, 25. September "It'z Jazz around the Globe", 19.30 Uhr

Samstag, 26. September "Globe Songs, Episode 1", Premiere, 19.30 Uhr

Sonntag, 27. September 1. Kammerkonzert, 11 Uhr, Rathaussaal; Matineekonzert "It'z Jazz around the Globe", 11 Uhr (Schlossplatz); "Itz's Jazz around the Globe", 19.30 Uhr

Freitag, 2. Oktober Frid "Das Tagebuch der Anne Frank" - Wiederaufnahme, 19.30 Uhr

Samstag, 3. Oktober Delaporte/de la Patellière "Das Abschiedsdinner", 3. Oktober, 19.30 Uhr

Dienstag, 6. Oktober Soiree "Bezahlt wird nicht!", 18 Uhr

Sonntag, 11. Oktober: Dario Fo "Bezahlt wird nicht!", Premiere, 19.30 Uhr

Donnerstag, 15. Oktober "Love of Autumn" - Liederabend, 19.30 Uhr

Samstag, 17. Oktober 2. Sinfoniekonzert "Licht und Schatten", 20 Uhr (Wiederholungen des Konzerts Sonntag, 18. Oktober, 11 und 18 Uhr)

Mittwoch, 21. Oktober Soiree zum Ballettabend "Social Dis-Dancing"

Freitag, 30. Oktober Ballettabend "Social Dis-Dancing", Premiere, 19.30 Uhr

Tickets für die bislang terminierten Aufführungen gibt es an der Kasse des Landestheaters, Infos zu den aktuell im Landestheater gültigen Hygiene-Regeln gibt es online (www.landestheater-coburg.de/hygiene)

Großes Haus Wenn nicht anders vermerkt, finden die Veranstaltungen jeweils im Großen Haus des Landestheaters statt. red