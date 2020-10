Auch an der Schützengesellschaft in Ebern geht die Pandemie nicht spurlos vorbei. Nachdem der Verein schon auf viele Veranstaltungen hatte verzichten müssen und das Vereinsleben eingeschränkt wurde, ist das Schützenhaus nun wieder geöffnet. Die Schützen können unter Einhaltung von Auflagen trainieren und zumindest ein wenig Vereinsleben genießen.

Aufgrund der Situation hat die Vorstandschaft mit Schützenmeister Carsten Präger beschlossen, die Terminplanungen für das restliche Jahr 2020 zu ändern. So wird auch heuer das Königsschießen stattfinden, das aber über einen deutlich längeren Zeitraum laufen muss als gewohnt. Das Königsschießen startet am morgigen Donnerstag um 19.30 Uhr und endet am 12. November.

Das Hubertusschießen und das Weihnachtsschießen sollen sich anschließen. Die Königsfeier wird mit dem Ehrenabend zusammengelegt und extern in der Gaststätte "Frankenstuben" in Ebern abgehalten. Auch die Preisverteilung für das Hubertus- und das Weihnachtsschießen findet am Samstag, 28. November, im Rahmen des Ehrenabends statt.

Dank sprach Präger bei der Zusammenkunft Joseph Borschert für die Erstellung des neuen Terminplans und Helmut Stubenrauch für das Programm des Königsschießens 2020 aus. Sie hätten mit ihren Helfern ganze Arbeit abgeliefert, lobte der Redner. Der Verein hofft nach Prägers Worten, von einer weiteren Verschärfung der Corona-Situation verschont zu bleiben, denn dies würde die Terminplanung und insbesondere den Ehrenabend gefährden. Der Wettkampfbetrieb in allen Klassen ruht weiterhin. di