Schnell und sicher zahlen

Niklas Schmitt Grundsätzlich, sagt Susanne Ruhmann, ist die kontaktlose Bargeldzahlung schon länger im Biomarkt am Vogelseck in Höchstadt möglich. Deutlich zugenommen habe das aber seit der Corona-Krise. "Die Leute haben das nicht so genutzt, jetzt nutzen sie es mehr", sagt die Mitarbeiterin.

Erleichterung für beide Seiten

Die meisten Kunden nutzten das bargeldlose Zahlen per Auflegen der Karte. Vereinzelt nur würden Handy oder eine sogenannte Smartwatch verwendet. Insgesamt hält sich die Kartenzahlung im Verhältnis zum Bargeld in der Waage, schätzt Ruhmann. Das läge in dem Geschäft auch daran, dass viele Kunden schon etwas älter seien. Manche wüssten noch nicht, dass ihre Bankkarte auch auf diese Weise zu nutzen ist. Einen Mindestbetrag, um mit der Karte zahlen zu können, gibt es in dem Bioladen nicht.

Nach dem Besitzerwechsel im Januar wurden neue Kartenlesegeräte angeschafft. Seitdem kann man nicht nur an der Kasse mit der Karte zahlen, sondern auch an der Bäckereitheke. Ruhmann sagt: "Für uns ist es auch eine Erleichterung."

Einerseits natürlich, weil der Bezahlvorgang schneller und einfacher vonstatten geht - was Kassiererin wie Kundin betrifft. Andererseits aber auch, weil es so bei starkem Betrieb an der Hauptkasse möglich ist, Kunden mit weniger Waren an der zweiten Kasse zu bedienen.

Nur etwas Geduld müsse man bei den Geräten mitbringen, so Ruhmann: "Geduldig auflegen und warten, dann funktioniert das prima." Manche Kunden aber seien ungeduldig und steckten die Karte dann doch kurz darauf in das Gerät.