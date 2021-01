Am vergangenen Samstag war es wieder soweit. Die Junge Union Adelsdorf machte sich bereits um 7.30 Uhr auf den Weg, um wie jedes Jahr im gesamten Gemeindegebiet die ausgedienten Christbäume einzusammeln. Fünf Traktoren mit Anhänger und 25 Helfer waren im Einsatz. Die Aktion wurde allerdings um eine Woche verschoben, da während des Lockdowns jegliche Art von Veranstaltungen verboten waren. "Wir haben nun aber offiziell den Auftrag von der Gemeinde bekommen. Wir sind quasi einen Tag lang als Gemeinde unterwegs", erklärt Nico Kauper, Gemeinderat und Vorsitzender der JU, den Grund, warum man jetzt doch starten durfte.

Spende für den guten Zweck

Einen ausdrücklichen Dank sandte Kauper an die Gemeinde, die es erst möglich machte, dass die Aktion in diesem Jahr stattfinden konnte. Das Hygienekonzept war bestens ausgearbeitet. Es wurde nicht an den Haustüren geklingelt, Masken und Abstand waren selbstverständlich. Um die AHA-Regeln einzuhalten, hatte die JU schon im Vorfeld gebeten, die Spende von einen Euro oder "gerne auch mehr" an den Baum zu hängen oder in einem Umschlag an der Haustüre anzubringen. "Gott sei Dank werden bei uns im Adelsdorfer Gemeindegebiet die Bäume abgeholt", schwärmte eine zufriedene Aischerin. Alle gesammelten Bäume wurden zum Wertstoffhof gebracht, wo sie als Brennmaterial für die Hackschnitzelanlage dienen.

Die JU sammelt nun schon seit über 30 Jahren die ausgedienten Christbäume und spendet den Erlös immer an karitative oder gemeinnützige Einrichtungen. Heuer soll der eingegangene Betrag zur Hälfte an die Adelsdorfer Mittagsbetreuung "Logo" und an den Kindergarten "Kunterbunt" gehen, der ja im vergangenen Jahr unter einem riesigen Wasserschaden zu leiden hatte.

Überweisen möglich

Es gab einen weiteren Unterschied zu all den Jahren zuvor: Diesmal mussten die eifrigen jungen Leute auf eine gemeinsame anschließende Brotzeit verzichten. "Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr unsere Stammkunden, aber auch die Neubürger wieder persönlich begrüßen können", erklärten die freiwilligen Helfer im Dienste der Gemeinde. Wer seine Spende für den ehrenamtlichen Einsatz der JU nicht an den Baum oder an die Haustüre hängen mochte, kann den Betrag auch auf das Spendenkonto der JU Adelsdorf überweisen (IBAN DE 14 7635 0000 0060 1165 63).

Schon heute bedanken sich die Helfer auch im Namen der Begünstigten, der Mittagsbetreuung "Logo" und des Kindergartens "Kunterbunt".