Rund um Walkersbrunn herum

2800 Autos und zusätzlich 240 Lastwagen fahren täglich durch Walkersbrunn. Die Ortsdurchfahrt ist kurvenreich, vor allem für die Kinder ist das Verkehrsaufkommen nicht unproblematisch. Eine Ortsumfahrung ist geplant.

Sie soll von Weingarts kommend gleich bei Obst Trautner rechts verlaufen und dann je nach Variante am Ortsende oder in der Ortsmitte und am Ortsende nach Walkersbrunn einmünden. Drei Varianten hat Stefan Arneth vom staatlichen Straßenbauamt Bamberg den Stadträten vorgestellt.

Von der Straßenlänge unterscheiden sich die Varianten nur um wenige Meter, von 1,2 Kilometern bei der kürzesten Variante bis zu 1,7 Kilometern für die längste. Diese würde nah an der Schwabach entlang führen.

Die mittlere Variante beinhaltet zwei Kreisverkehre, um so zum einen die Geschwindigkeit zu drosseln und die Möglichkeit zu geben, in den Ort einbiegen zu können. Die andere Variante bietet ebenfalls die Möglichkeit, in den Ort fahren zu können, allerdings ohne Kreisverkehr.

Entschieden haben die Stadträte noch nichts. Die Vor-und Nachteile der einzelnen Möglichkeiten werden zunächst in den Fraktionen besprochen und dann diskutiert.

Stimmen für Kultur

Zu Kulturbeauftragten der Stadt wurden Antje Rammensee (SPD) und Christine Scheumann (Grüne) ernannt.