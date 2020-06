Richtiger Schutz ist Frage des Einzelfalls

lea winkelmann Es ist ein Horrorszenario für alle Hausbesitzer: Ein heftiger Sturm deckt das Dach ab oder der Keller steht nach sturzflutartigen Regenfällen unter Wasser. Extreme Wetterereignisse wie Starkregen und Sturm haben auch in Franken aufgrund des Klimawandels zugenommen. Da mit solchen Schäden, welche durch heftige Wetterkapriolen an Haus und Hof entstehen, das Risiko einer Verschuldung einhergehen kann, bietet eine entsprechende Versicherung finanzielle Sicherheit im Schadensfall.

Dies bestätigt Versicherungsvertreter Robert Eichhorn aus Lichtenfels, welcher derzeit in einem kleinen Versicherungsbüro in Bad Staffelstein tätig ist. Bereits seit 27 Jahren arbeitet er neben der beratenden Tätigkeit im Versicherungswesen auch als Versicherungsagent im Außendienst und schaut sich Schadensfälle vor Ort an. Ihm zufolge gab es immer Großereignisse wie den Orkan Kyrill im Jahr 2007 oder das Sturmtief Sabine im Februar dieses Jahres, welche überregional große Schäden verursachten. Jedoch lassen sich nach Eichhorn in den letzten Jahren auch vermehrt regionale Schadensfälle durch Naturereignisse verzeichnen. Dies betreffe vor allem Schadensmeldungen durch Sturm und Starkregen. Wenn der Sturm das Dach abdeckt oder der Hang in Hausnähe durch Starkregen zu rutschen beginnt, könne es sehr schnell sehr teuer werden. Die Schadenssumme nach einem solchen Ereignis sei existenzbedrohend, "Und es ist immer sinnvoll, sich gegen existenzbedrohende Schäden abzusichern".

Das Versicherungsangebot

Robert Eichhorn empfiehlt den Abschluss einer Wohngebäudeversicherung, welche unter anderem gegen Feuer, Sturm, Hagel und Leitungswasser (beispielsweise im Falle eines Rohrbruchs) absichert. Zu einer Wohngebäudeversicherung können verschiedene Gefahren zusätzlich versichert werden, die jedoch für jeden Versicherten im Einzelfall unterschiedlich sinnvoll sind. "Eine zusätzliche Gefahrenabsicherung gegen Flut macht beispielsweise bei Wohnort an der Nordsee Sinn, in den meisten fränkischen Gebieten ist dies jedoch weniger notwendig", so Eichhorn.

In Kombination mit der Gebäudeversicherung kann eine Elementarschadenversicherung gegen bestimmte Naturgefahren (wie beispielsweise Erdbeben, Erdrutsch oder Überschwemmung) abgeschlossen werden. Neben einer Versicherung der Immobilie an sich rät Robert Eichhorn zum Abschluss einer Hausratversicherung, um das Inneninventar in einem Schadensfall abzusichern. In jedem Fall macht es ihm zufolge Sinn, ein persönliches Gespräch mit einem Versicherungsvertreter zu suchen, um festzustellen, welche Versicherungskombination mit Hinzunahme welcher Gefahrenabsicherung für den Hausbesitzer sinnvoll ist, da dies individuell sehr stark variieren kann.

Eine bestimmte Versicherungskombination, die vor allem in der Region Lichtenfels aufgrund der hiesigen regionalen Besonderheiten anzuraten wäre, will Eichhorn nicht nennen. Man könne nicht pauschal zu einer Versicherung raten, da auf die Bedürfnisse der Versicherten im Einzelnen eingegangen werden muss.