Die Bezirksvorsitzende der Frauen-Union der CSU (FU) Dr. Anja Weisgerber MdB blickte bei der Bezirksversammlung in Randersacker auf die vergangenen beiden Jahre sowie die Bundestagswahl zurück. Zudem stand die Neuwahl des Vorstands an. Und da tritt bei der Bad Kissinger Stellvertreterin Weisgerbers nun die Tochter in die sprichwörtlichen Fußstapfen der Mutter.

"Wir konnten in Unterfranken wieder alle Direktmandate gewinnen, dennoch endete die Bundestagswahl für die CSU insgesamt mit einem enttäuschenden Ergebnis. Nun werden wir das Resultat ehrlich analysieren, aufarbeiten und die Lehren daraus ziehen", so die Bundestagsabgeordnete, laut einer Pressemitteilung der Frauen-Union.

Bei den Neuwahlen des Vorstandes stimmten alle anwesenden 53 Delegierten für die alte und neue Vorsitzende Anja Weisgerber. Der besondere Dank der Vorsitzenden ging an ihre vier Stellvertreterinnen, die nach teils jahrzehntelangem ehrenamtlichen Engagement als Stellvertreterinnen den Staffelstab weitergaben: Edeltraud Baumgartl (Schweinfurt-Land), Marianne Krohnen (Aschaffenburg-Land), Karin Renner (Bad Kissingen) und Ute Ulbrich (Haßberge). "Meine vier Stellvertreterinnen haben die Arbeit der Frauen-Union geprägt und man konnte sich immer auf sie verlassen. Es ist traurig sie gehen zu lassen, andererseits ist es schön, dass es weiter geht und jüngere Frauen, bereit sind zu gestalten und Verantwortung zu übernehmen."

Die neugewählten Stellvertreterinnen sind Martina Gießübel (Schweinfurt-Land), Nikola Renner (Bad Kissingen), Elvira Biroga (Haßberge) und Petra Koch (Aschaffenburg). red