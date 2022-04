Mit 7:2 Stimmen sprach sich der Gemeinderat dafür aus, dass wieder eine Wertungsprüfung der Rallye Fränkisches Weinland 2022 auf Gemarkungsstraßen durchgeführt werden darf. Sportleiter Florian Arand und Organisationsleiter Alexander Rohner des AMSC Hammelburg waren zur Sitzung erschienen, um Fragen zu beantworten. "Dringende Zufahrten zu den Grundstücken sind für die Landwirte möglich. Dafür wird der Start kurz unterbrochen", erklärte Arand. Man müsse nur einen Streckenposten beim Start oder Ziel ansprechen, dann würde gehandelt. Bürgermeister August Weingart verwies auf die Grundsatzentscheidung aus dem Jahr 2020, nach der zugestimmt werden könne, wenn der MSC Sulzthal selbst keine Motorsportveranstaltung in dem betreffenden Jahr durchführt. Nach den vergangenen ereignislosen Jahren zeigte sich der neue Vorsitzende des MSC Sulzthal, Jochen Hesselbach, froh, die Bewirtung übernehmen zu können. Damit seien die Vereinsmitglieder wieder einmal eingebunden. Die Verantwortlichen des AMSC bestätigten, mit den Landwirten zu sprechen und wünschten sich gerne ein paar Zuschauer an der Strecke. Termin der Rallye ist am 10. September.

Kläranlage

Der Bau einer Großkläranlage in Euerdorf ist wieder im Gespräch, davon überrascht zeigten sich einige Räte, darunter 2. Bürgermeisterin Gabi Dehmer. Mit dem geplanten Bau eines Vorklär- und Absetzbeckens, sowie Sieb und Rechen, beschloss der Marktgemeinderat nun zunächst die notwendigen Komponenten im Vorgriff auf eine spätere Kläranlagensanierung bis 2024 zu errichten. Laut Büro Köhl sei es möglich, die Bauteile so zu konzipieren, dass sie in einen späteren Neubau problemlos integriert werden können. Auch die vorübergehende Entsorgung der Abwässer aus Wirmsthal kann bis zur Aufnahme der Ortschaft in eine Kläranlage in Euerdorf ermöglicht werden. Daneben sind alle Beteiligten der Klärschlammkooperation mit dem AZV Thulba-Saale beigetreten und haben sich verpflichtet, bauliche Vorkehrungen an den Kläranlagen zu treffen, um ab 2024 den Klärschlamm in entsorgungsgerechtem Zustand an den AZV zu liefern.

Bei einem Sachstandsbericht zur Photovoltaikanlage erklärte Bürgermeister Weingart, dass man nach einer Lösung suche, Wertschöpfung für den Markt Sulzthal zu generieren - auch der Investor sei davon nicht ganz abgeneigt. Man wolle die Anlage nicht nur bauen, dass sie gebaut ist, so Weingart. "Damit leisten wir im Teilbereich Wind dann schon mal unseren Beitrag." Aktuell führe die Firma Enercon Prüfungen an der Anlage durch, in Kürze werde noch eine Begehung stattfinden.

Der Antrag Kernwegenetz befinde sich zurzeit beim Amt für Ländliche Entwicklung in Würzburg. Man hofft auf einen Abschluss der Prüfung innerhalb der nächsten vier Wochen.

Außerdem hatte der Markt Sulzthal keine Einwände gegen die geplante Aufstellung des Bebauungsplanes "Neuländer Weg" durch den Markt Euerdorf. Einstimmig sprach man sich für den Bauantrag zur teilweise Überdachung einer Garageneinfahrt und der Herstellung eines zweiten Hausanschlusses, Am Lagberg, aus. Die Befreiungen hinsichtlich Dachneigung, Dachform und Baugrenze wurden erteilt.