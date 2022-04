Die Vorstellung der neuen Kreisfachberaterin Anna-Lena Neubig, die die Nachfolge von Friedhelm Haun angetreten hat, stand zusammen mit der Ehrung der Preisträger im Einzelhauswettbewerb im Blickpunkt der Jahresversammlung des Gartenbau- und Verschönerungsvereins Untersteinach. Vorsitzender Harald Wenig ging auf die Aktivitäten des Vereins in den beiden Jahren 2020 und 2021 ein.

Er erinnerte an den Kurs "Winterschnitt von Gehölzen", einen Kräuterspaziergang, an eine Baumpflanzaktion, einen weiteren Schnittkurs und an einen Vortrag. Mit Blick auf die Pflanzaktion sagte Vorsitzender Wenig: "Der Apfelbaum des Jahres 2022 ist der ,Purpurrote Cousinot'. Wir hoffen, dass wir auch dieses Jahr einen Baum bekommen, und wir werden bestimmt auch dafür einen guten Platz finden."

Zur Mitgliederentwicklung gab der Vorsitzende bekannt, dass der Gartenbau- und Ortsverschönerungsverein derzeit 161 Personen zählt. Mit Matthias Werner fand ein neues Mitglied den Weg zum Verein.

Vorsitzender Harald Wenig dankte der Gemeinde für die jährige Gewährung des Vereinszuschusses. Der Kassenverwalter Jürgen Konrad berichtete von einer guten Kassenlage.

Im Zeichen der Ökologie

Ausgezeichnet wurden die Preisträger des Kreiswettbewerbs "Ökologische Gartenelemente". Für 2020 waren es die Familien Wagner, Glomb und Geyer. Die Preisträger 2021 waren die Familien Kewel und Schäfer

Der frühere Kreisfachberater Friedhelm Haun unterhielt die Mitglieder mit seinem Vortrag "Kirschen - lecker und dekorativ". In seinem Grußwort würdigte Zweiter Bürgermeister Hans-Peter Röhrlein die Aktivitäten des Gartenbau- und Ortsverschönerungsvereins. rei.