Die diesjährige Retzbachwallfahrt fällt anders aus als in den vergangenen 20 Jahren, informierte Wallfahrtsführer Gerhard Halbig. Da die Bendiktushöhe in Retzbach geschlossen habe, konnte man nicht ausreichend Quartiere vor Ort finden und so sei in diesem Jahr lediglich eine Tageswallfahrt möglich.

Start ist am Samstag, 3. September, um 5.30 Uhr am Kirchplatz. Es kann nicht wie gewohnt in Heugrumbach eingekehrt werden, und so wird gebeten, für eine entsprechende Brotzeit zu sorgen. Zwei Busse sind als Begleitfahrzeuge mit unterwegs, allerdings gebe es limitierte Sitzplatzmöglichkeiten und eingeschränkten Stauraum. Für Musikinstrumente und Fahnen sei ausreichend Platz. In Retzbach könne man sich dann zwischen Kreuzweg und Lichterprozession stärken, die Heimfahrt mit dem Bus ist für 21.30 Uhr geplant. Wer kurzfristig an der Wallfahrt teilnimmt, muss sich eigenständig um die Heimfahrt kümmern. Die gewohnte Abholung sowie der Einzug in die Kirche entfallen nach Ankunft in Sulzthal. Am Montagabend findet wie gewohnt der Dankgottesdienst statt, anschließend trifft man sich zum Ausklang wieder in der Mehrzweckhalle.