Eine marode Treppenanlage am Rathaus und zwei Bauvoranfragen: Gibt es keine wichtigeren Themen in der öffentlichen Stadtratssitzung vor den Sommerferien zu besprechen?

Nicht falsch verstehen: Auch das Thema Treppe ist wichtig und gehört diskutiert. Aber wer Vertrauen möchte, der sollte Offenheit schaffen. Und das erreicht die Stadt nur durch eine transparente Arbeit. Die Liste der nichtöffentlichen Themen nach der Sitzung war sicher um einiges länger. Es stehen dringende Fragen an: Wie geht es weiter mit der Therme Sinnflut? Und was ist nun mit dem Kinderspielplatz neben der Musikschule? Hier verzögert sich der Bau, der eigentlich für vergangenes Frühjahr angedacht war, wegen einer Überarbeitung der Planung. Das Bahnhofsareal ist irgendwie ganz vom Radar verschwunden. Zumindest ist auch hierüber nichts mehr zu hören.

Bei diesen ganzen Fragen geht es nicht darum, zu verurteilen. Sondern es geht um einen offenen Diskurs. Ja, mehrere Faktoren treffen in diesem Jahr zusammen: Es gibt viel Personalwechsel in der Stadtverwaltung, der Bürgermeister war lange krank, wir stecken mitten in einer Inflation und die Energiekrise treibt die Preise. Aber genau in einer solchen Situation ist Vertrauen umso wichtiger, denn manche Menschen fühlen sich abgehängt.

Die letzte Kommunalwahl ist über zwei Jahre her; ganz am Anfang forderten einige Stadträtinnen und Stadträte ein Konzept. Eine Priorisierung von Projekten fand bisher nicht statt. Kein Wunder, dass die Baustellen mehr werden. Die Außenwirkung ist zum jetzigen Zeitpunkt ziemlich schlecht.