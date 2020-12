Die traditionelle Obdachlosenweihnachtsfeier am Heiligen Abend im Jugendkulturtreff "Immer hin" kann in diesem Jahr aufgrund der bestehenden Corona-Bestimmungen leider nicht stattfinden.

Aber wie jedes Jahr möchten die Verantwortlichen die Besucher der Weihnachtsfeier, von Obdachlosigkeit und Armut betroffene Bamberger Bürger, auch in diesem Jahr beschenken. Verteilt werden daher - wie an der Weihnachtsfeier sonst üblich - am Vormittag des Heiligen Abends zwischen 10 und 12 Uhr gepackte Geschenktüten. Diese sollen aus dem Fenster der Wärmestube an Bedürftige gereicht werden.

"Hier sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen und bitten daher wie in den vergangenen Jahren um Sachspenden", heißt es in der Mitteilung. Benötigt werden haltbare Lebensmittel (zum Beispiel Doseneintöpfe, Wurst- und Fischkonserven etc.) und Hygieneartikel (Duschgel, Shampoo, Zahnpasta, Einwegrasierer usw.). Von Kleider- und Alkoholspenden sowie kühlpflichtigen Lebensmitteln ist abzusehen. Auch sollten die Spenden nicht in Geschenkpapier verpackt werden.

Sachspenden können von heute an bis Freitag, 18. Dezember, täglich (außer am Wochenende) in der Zeit von 9 bis 19 Uhr im Jugendkulturtreff "Immer hin", Dr.-von-Schmitt-Straße 20, abgegeben werden. Bitte klingeln, da das "Immer hin" aktuell geschlossen ist.

Weitere Informationen rund um die Aktion hat Peter Klein, erreichbar unter Telefon 0951/2084926. red