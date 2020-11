Das Corona-Virus stoppt vieles, aber nicht alles. In den Kirchengemeinden finden unter Einhaltung aller Hygienevorgaben nach wie vor Gottesdienste statt. Eine wichtige Rolle übernehmen dabei die Messdiener, zu denen jeweils junge Christen aus der Gemeinde bestellt werden. Als neue Ministranten wurden in der Kirche St. Josef in Königsberg zwei Buben im Gottesdienst eingeführt. Pfarrer Stephan Eschenbacher segnete Marcel Sauer und Bruno Beck und stellte sie vor. msch