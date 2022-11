Das Team des Referats Jugend, Familie und Soziales hat sich für die kalte Jahreszeit zwei bunte Nachmittage für die ganze Familie einfallen lassen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Bad Kissingen. Die ersten Familiennachmittage seit der Pandemie finden am 6. November und am 4. Dezember statt. An diesen Tagen öffnet das Jugend- und Kulturzentrum (JuKuZ) auch sonntags seine Türen. Karten gibt es im Vorverkauf im JuKuZ sowie an der Tageskasse. Gestartet wird immer mit einer Bühnenshow.

Zum Abschluss der Herbstferien besucht der Autor Christian Seltmann am 6. November mit seiner Geschichte "Robin Cat" das Jugend- und Kulturzentrum. Hierbei liest er nicht nur das Abenteuer von Robin Cat und seinen Freunden vor, sondern die Besucherinnen und Besucher können aktiv an der Geschichte mitwirken. Der Kinderbuchautor begleitet seine Lesung mit Gitarre und Mundharmonika, während die Kinder Geräusche dazu machen. Die Hörspiel-Lesung "Robin Cat" ist für Kinder ab sechs Jahren geeignet. Im Anschluss an die Hörspiellesung können die Bücher des Autors vor Ort erworben werden.

Weihnachtliche Stimmung

Passend zur weihnachtlichen Stimmung kommt Alfred Büttner mit seinem Korbtheaterstück "Marlo und das Weihnachtsgeschenk" zum Familiennachmittag am 4. Dezember ins JuKuZ. In diesem Stück geht es um den Maulwurf Marlo, der sich schon riesig auf die Geschenke freut, die er zu Weihnachten bekommt. Doch wegen eines der Geschenke wird ihm Isabelle völlig unwichtig. "Marlo und das Weihnachtsstück" ist für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren geeignet.

Der Ticketpreis beträgt bei beiden Veranstaltungen vier Euro pro Person im Vorverkauf. Die Karten sind im JuKuZ zu den Öffnungszeiten erhältlich. Diese sind Montag bis Donnerstag von 12 bis 19 Uhr und am Freitag von 12 bis 18 Uhr. An der Tageskasse kostet das Ticket fünf Euro pro Person.

Danach haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des JuKuZ für die Kinder kostenlose Bastelangebote vorbereitet. Zudem gibt es am Nachmittag Kaffee und Kuchen. Die Veranstaltung endet gegen 17 Uhr. Nähere Informationen gibt es im Herbstferienprogramm: badkissingen.ferienprogramm-online.de, Tel. 0971/8074310. red