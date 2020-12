"Wir sagen euch an den lieben Advent, sehet die erste Kerze brennt" und "Es kommt ein Schiff geladen" - mit diesen musikalischen Grüßen gab der Posaunenchor am Sonntag den Startschuss für das "Trebgaster Adventsblasen". Die Musiker spielten dabei leider nicht zusammen, sondern jeder für sich zuhause.

Bis zum Heiligabend werden die Aktiven des Posaunenchores jeden Abend vor ihre Häuser und Wohnungen treten, ihre Notenständer aufstellen und pünktlich um 18.30 Uhr mit ihren Instrumenten zwei Lieder anstimmen.

"Die Idee wurde Mitte März geboren, als wegen des ersten Lockdowns die wöchentlichen Chorproben entfallen mussten und wir unser Hobby nicht mehr gemeinsam ausüben konnten", erklärt Chorleiterin Karin Schulz. Schon damals war - über den ganzen Ort verteilt - die Blasmusik abends wochenlang zu hören.

"Wir freuen uns, wenn die Nachbarn ihre Fenster öffnen oder aus ihren Häusern kommen und manchmal auch mitsingen", sagt Uli Löffler, die sich um das Organisatorische kümmert. Sie sucht aus der Chorliteratur eine ausgewogene Mischung von Liedern aus und informiert die Chormitglieder per WhatsApp und E-Mail.

So können auch die Einwohner in Waizendorf, Ködnitz, Neuenmarkt und sogar in Bindlach, den weiteren Wohnorten von Chormitgliedern, jeden Tag ein wenig adventliche Stimmung genießen.

So schön diese Abwechslung auch ist: Alle Aktiven des Trebgaster Posaunenchors freuen sich schon auf den Tag, an dem es wieder möglich sein wird, gemeinsam zu musizieren. hd