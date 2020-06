Musik kombiniert mit Kabarett

Unter dem Titel "Treu sein ... das liegt mir nicht!" erfreut die Mondieu-Operettenassekuranz schon zum zweiten Mal die Gäste des Klanggrenzen-Festivals mit ihrem feinsinnigen Humor und Charme und entführt die Besucher mit in die zauberhafte Welt des Musikkabaretts. Tickets für die Veranstaltung am Mittwoch, 1. Juli, um 20 Uhr im Großen Haus des Landestheaters Coburg sowie für die anderen beiden Klanggrenzen-Vorstellungen am 20. und 21. Juni (Musik und Poetry Slam) sowie am Sonntag, 6. Juli (Musik und Graffiti), sind an den Vorverkaufsstellen des Landestheaters zu erhalten. Nähere Informationen zu den Konzerten finden Sie auf www.klanggrenzen.de. red/Foto: Martin Emmerich