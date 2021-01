Elf neue mit Covid-19 infizierte Menschen meldet das Landratsamt Bad Kissingen vom Montag, 11. Januar. Aktuell seien 278 Menschen mit dem Virus infiziert, gegenüber dem Vortag seien keine weiteren Personen genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liege nach der Berechnung des Staatlichen Gesundheitsamtes bei 140,5.

Im Helios St. Elisabeth-Krankenhaus Bad Kissingen seien vier Mitarbeiter positiv getestet worden, heißt es weiter in der Mitteilung. Außerdem seien bislang 1321 Menschen aus dem Landkreis Bad Kissingen gegen Covid-19 geimpft worden.

Insgesamt seien im Landkreis Bad Kissingen seit Ausbruch der Pandemie 1795 Coronafälle bestätigt. Als gesundet gelten inzwischen 1457 Personen. 60 Personen, die positiv auf Covid-19 getestet waren, sind gestorben. 354 Kontaktpersonen befänden sich aktuell in Quarantäne, stationär behandelt würden momentan 39 Personen, so das Landratsamt Bad Kissingen.

Die Zahl der aktuell Infizierten teile sich wie folgt auf die Altlandkreise auf: Bad Kissingen (156), Hammelburg (63), Bad Brückenau (59).

Für Termin vorab registrieren

Das Bayerische Gesundheitsministerium hat am Montag ein Registrierungsportal für die Covid-19-Impfungen freigeschaltet: Es kann unter www.impfzentren.bayern aufgerufen werden. Dort könne man sich aktuell aber nur registrieren - ein Impftermin könne (noch) nicht vereinbart werden, weil der Impfstoff im Moment nicht in ausreichender Menge vorhanden sei, so das Landratsamt. Die registrierten Personen würden benachrichtigt (per SMS oder E-Mail beziehungsweise telefonisch), sobald der Impfstoff zur Verfügung steht und damit ein Termin vereinbart werden kann.

Wer keine Möglichkeit hat, sich online zu registrieren, könne dies auch über die Corona-Hotline des Landratsamts tun, und zwar unter Tel.: 0971/801 10 01. red