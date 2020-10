Bernhard Panzer Die steigenden Coronazahlen und die daraus folgenden Maßnahmen der Bundesregierung bleiben auch in den Kommunen nicht ohne Spuren. Ein äußerliches, wenn auch nicht minder wichtiges Zeichen ist es, dass die Stadträte in ihren Sitzungen, trotz reichlich Abstand, fortan Mund-Nasen-Schutz tragen - im Bundestag ist das übrigens nur teilweise üblich. Bürgermeister German Hacker sagte vor dem Kulturausschuss am Mittwochabend: "Wenn wir in den Sitzungen die Maske aufbehalten, dann steht uns das gut zu Gesicht."