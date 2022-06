Die Festsitzung des Gemeinderats Mainleus sollte eigentlich bereits im November 2021 stattfinden, musste aber coronabedingt verschoben werden. Am Donnerstagabend nun konnten verdiente Mitglieder des Gemeinderates von Bürgermeister Robert Bosch (CSU) geehrt bzw. würdig verabschiedet werden.

"Die heute Geehrten haben das Bild der Gemeinde Mainleus über Jahrzehnte aktiv mitgeprägt, haben viel Elan und Kraft aufgewendet und ihren Sachverstand und ihre Erfahrung eingebracht", so Bosch. Dieses Engagement verdiene viel Respekt und Anerkennung. Demokratie lebe nicht nur in der Debatte oder Mehrheitsfindung, sondern vor allem darin, "wenn Menschen sich entscheiden, sich zur Wahl zu stellen", so der Bürgermeister. Die Bereitschaft, sich in immer wieder neue Themen einzuarbeiten und entsprechende Verantwortung zu übernehmen, sei hoch zu schätzen.

"Die Kommunalpolitik ist die Königsdisziplin der Politik", sagte Robert Bosch, nirgendwo sei die Demokratie so direkt wie auf kommunaler Ebene. Die geehrten Gemeinderäte hätten sich im Diskurs immer um einen Konsens bemüht und andere Meinungen geachtet. "Natürlich prallen auch Mal Meinungen aufeinander, aber die Zusammenarbeit war immer fair, konstruktiv und angenehm." Letztendlich könne man es nicht immer allen recht machen. "Ich danke für eure große Spende, nämlich einen Teil eures Lebens, zum Wohle der Gemeinschaft."

Doch auch Robert Bosch selbst gehörte zu den Geehrten, die am Donnerstag mit einer Bürgermedaille ausgezeichnet wurden. Der Dritte Bürgermeister Dieter Pöhlmann (CSU) übernahm es, dem Bürgermeister selbst die silberne Bürgermedaille zu überreichen. Seit 2008 ist Robert Bosch Mitglied des Gemeinderats, seit 2016 erster Bürgermeister von Mainleus. "Einem Kapitän wie Robert Bosch stehen wir gerne zur Seite", sagte Dieter Pöhlmann.

Mit der silbernen Bürgermedaille wurden ausgezeichnet: Hannelore Lindner (FW), seit 2008 im Gemeinderat; Robert Bosch (CSU), seit 2008 im Gemeinderat; Erich Luthardt (ABL), von 2008 bis 2020 im Gemeinderat; Markus Oppelt (FW), 2006 bis 2014 Ortssprecher, seitdem Mitglied des Gemeinderats; Jürgen Karg (SPD) konnte nicht bei der Veranstaltung dabei sein.

Mit der goldenen Bürgermedaille wurden ausgezeichnet: Marianne Kolb (SPD), ab 1996 im Gemeinderat; Erich Schiffelholz (ABL), seit 1996 im Gemeinderat; Herbert Pieper (FW), 1996 bis 2010 Ortssprecher, 2010 bis 2020 Mitglied des Gemeinderats; Detlef Weißmann (SPD), bis 2021 im Gemeinderat; Manfred Stark (CSU) konnte nicht bei der Veranstaltung dabei sein.

Verabschiedet wurden in der Festsitzung weiterhin: Klaus Marx (SPD), 1996 bis 2002 Ortssprecher, 2008 bis 2020 im Gemeinderat; Manfred Götz (FW), 2002 bis 2008 Ortssprecher, danach bis 2020 im Gemeinderat. up