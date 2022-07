Nach langen Planungen und mehrfachen coronabedingten Verschiebungen wird am 24. Juli nun endlich in der Petrikirche Felix Mendelssohn Bartholdys Lobgesang erklingen. Die Kulmbacher Kantorei führt dieses großartige Werk der Romantik an diesem Tag um 19 Uhr auf.

Begleitet wird der Chor unter der Leitung von Stadt- und Dekanatskantor Christian Reitenspieß durch das Orchester Musica Juventa Halle, das in Kulmbach schon häufig musikalisch zu Gast war. Die Solisten sind Anna Gann aus Meiningen und Natalia Mattas-Weiche aus Kulmbach (beide Sopran), sowie Florian Brauer aus Kassel (Tenor).

Zwischen Ernst und Hoffnung

Ein "Lobgesang" - ganz unkommentiert, in diesen schwierigen Zeiten? Diese Frage hat auch die Kulmbacher Kantorei beschäftigt, und daher stellt sie Mendelssohns sinfonischer Kantate zwei weitere Werke an die Seite. Eröffnet wird das Konzert mit dem berühmten 2. Satz aus Ludwig van Beethovens 7. Symphonie, Musik zwischen tiefem Ernst und lichter Hoffnung - einem grandiosen Trauermarsch gleich.

Mendelssohns Lobgesang selbst erschallt nicht nur in lautem Jubel, sondern entwickelt sich, aus der Tiefe und der Dunkelheit menschlicher Angst, hin zu dem hoffnungsfrohen Ruf "Die Nacht ist vergangen, der Tag ist gekommen: Nun danket alle Gott". Auch in dunklen Zeiten lebten und leben die Menschen immer von Hoffnung, wie sie in dieser Musik zum Ausdruck kommt.

Enden wird der Konzertabend mit der Bitte "Verleih uns Frieden gnädiglich", ebenfalls von Mendelssohn gleichermaßen schlicht wie ergreifend vertont.

Karten für dieses Konzert sind ab sofort im Vorverkauf online unter https://bit.ly/Kantorei-Lobgesang sowie ab Donnerstag, 14. Juli, bei Bürobedarf Renner & Rehm (Georg-Hagen-Straße 20, Telefon 09221/97666) zu haben. Restkarten gibt es am Veranstaltungstag an der Abendkasse. Die Preise betragen 20/17/14 Euro (ermäßigt für Schüler, Studenten und Mitglieder der "Freunde der Kirchenmusik" 14/11/8 Euro). red