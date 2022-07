Der Mainleuser Bürgermeister Robert Bosch (CSU) gratulierte der Fußball-Herrenmannschaft des SV Motschenbach zur Meisterschaft in der Kreisklasse 4 Bayreuth-Kulmbach. Bei einem Empfang im Rathaus durften sich Spieler, Trainer und Vorstand in das Gästebuch der Gemeinde eintragen.

"Ich freue mich, dass wir eine Herrenmannschaft in der Gemeinde haben, die die Meisterschaft nach Hause trägt", sagte Robert Bosch. Um einen solchen Erfolg zu verzeichnen, müssten alle Zahnräder ineinander greifen.

Vorsitzender Sigurd Karg bedankte sich für die Einladung und versprach: "Nächstes Jahr kommen wir wieder!"

In der zweiten Saison trainiert Michael Werzer die Motschenbacher Fußballmannschaft, die in der Kreisklasse den VfB Kulmbach und den TSV Ködnitz auf die Plätze zwei und drei verweisen konnte. "Die Vorrunde lief glatt durch, und wir wussten, dass wir zu dieser Leistung im Stande sind", sagte der Trainer. Er werde oft nach dem Erfolgsrezept gefragt: "Die Zutaten haben die Spieler übers Jahr eingebracht durch Engagement und Spielbereitschaft, wir haben eine herausragende Mannschaft." up