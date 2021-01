Nur eine geringe Anzahl an Verstößen gegen die Corona-Auflagen verzeichnete die Coburger Polizei am Sonntag in der Stadt und im Landkreis Coburg. Am Nachmittag mussten die Beamten einen 51-Jährigen und einen 52-Jährigen in der Coburger Innenstadt beanstanden, da beide - trotz eindeutiger Hinweisschilder - in der Spitalgasse keine Mund-Nasen-Bedeckung trugen. Dabei hätten die Männer von der Pflicht, in der Innenstadt eine Schutzmaske tragen zu müssen, gewusst, schreibt die Polizeiinspektion Coburg in ihrem Pressebericht.

Kontrollen an Ausflugszielen

Die Coburger Polizei kontrollierte am Sonntagnachmittag außerdem mit Unterstützung von Beamten der Bereitschaftspolizei auch mehrere Ausflugsziele in der Stadt und im Landkreis. Dabei hätten sie festgestellt, dass sich die Menschen dort überwiegend an die geltenden Beschränkungen hielten. In Einzelfällen hätten sie die Ausflügler auf ihr Fehlverhalten hingewiesen, es aber bei einer Belehrung belassen, teilen die Beamten in ihrer Pressemeldung abschließend mit. pol