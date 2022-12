Auch in diesem Jahr brachten die Burgkunstadter Wasserretter mit ihrem Weihnachtsboot kurz vor dem Heiligen Abend wieder Stimmung zu den Bürgern . Die außergewöhnliche Weihnachtstour hatte viele Schaulustige und Kinder auf den Gehwegen und sogar an den Fenstern zur Folge. Das festlich geschmückte Boot sorgte bei kleinen und großen Zuschauern für ein Lächeln im Gesicht. „Solange wir den Kindern eine Freude damit machen können, behalten wir diese Tradition bei“, so Johannes Groh von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) Burgkunstadt .

Weil 2020 und 2021 die Weihnachtsmärkte und Adventsfeiern wegen der Pandemie ausfallen mussten, war die Aktion damals ins Leben gerufen worden.

Roland Dietz