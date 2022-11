Seit 1979 ging Erzieherin Monika Bauer in den Redwitzer Kindergarten . Sie durchlief hier alle Ausbildungsstufen. Nach nun 43 Jahren wurde sie in einer bewegenden Abschiedsfeier in den Ruhestand verabschiedet.

„Was macht ihr denn alle hier?“, wollte Erzieherin Monika Warlich eingangs in der Aula von den Kindern wissen. Die waren nicht um eine Antwort verlegen und wussten gleich: „Die Moni hat es geschafft.“ Zugleich hatten sie jede Menge Ideen und Vorschläge bereit, was „die Moni“ so alles anfangen kann, wenn sie nicht mehr auf die Arbeit geht.

Musikalisch verabschiedeten sich die Erzieherinnen von ihrer Kollegin mit dem Lied „Unsere Moni“ und die Kinder überreichten zum Abschied jeweils eine Rose mit ausgesuchten Dankesworten. „Mit dir verlieren wir eine kompetente, beliebte und aufgeschlossene Mitarbeiterin“, würdigte Kita-Leiterin Angelika Zapfe die Arbeit von Monika Bauer. „Danke für jeden tollen Moment“, fasste sie das Wirken von Erzieherin Bauer zusammen.

Daniela Rech, Monika Warlich und Jutta Feulner erzählten Anekdoten, an die sich alle noch erinnern konnten. Für den anstehenden Ruhestand wünschte Kita-Leiterin Zapfe alles Gute und sprach den Wunsch aus: „Bleib wie du bist.“

Welche Wertschätzung der Erzieherin zuteilwird, stellten die Verabschiedungen und Dankesworte des gesamten Teams, des Kirchenvorstandes mit Vertreterin Ute Schlaf, Anja Engelbrecht vom Dekanat sowie dem Elternbeirat unter Beweis. „Es war eine wunderschöne Zeit“, blickt Bauer zurück. „Ich werde sicherlich einiges vermissen. Aber ich freue mich auf den Ruhestand .“ che