Ein Leben lang sicher und selbstbestimmt in der Heimat wohnen, im Umfeld der Familien und Freunde , dies ist der Wunsch vieler Menschen, vor allem, wenn sie etwas älter sind. Dem wird die Tagespflege des Caritasverbandes gerecht, die im Projekt „Wohnen im Apfelgarten“ entstanden ist. In diesem Monat hat die Einrichtung ihre Tätigkeit aufgenommen, und die Verantwortlichen stellen fest, dass das Angebot bei der Bevölkerung ankommt.

Schon 2016 wurde der Konzeptionsentwurf „Wohnprojekt Altenkunstadt mit Tagespflege und einem Betreuungsstützpunkt“ unter der Prämisse „Ein Leben lang sicher und selbstbestimmend in vertrauter Umgebung leben“ aufgegriffen. In vielen Gesprächen, insbesondere in der Gemeinde Altenkunstadt , mit der Raiffeisenbank Obermain Nord, in Behörden, mit dem Landkreis Lichtenfels, der Regierung von Oberfranken und dem Caritasverband Lichtenfels waren zügig die Ziele und Handlungsfelder abgesteckt worden, wobei mit Altenkunstadt ein geeigneter Standort im östlichen Landkreis gefunden werden konnte.

Ein wesentlicher Baustein in diesem generationenübergreifenden Gesamtkonzept ist die Caritas-Tagespflege, für die ein geeigneter Name schon gefunden werden konnte. Caritas-Geschäftsführer Thomas Geldner hatte mit Blick auf das einstige Kloster den Namen „Maria Stern“ vorgeschlagen, der eine breite Zustimmung fand.

Nachdem die Arbeiten weitgehend vorangeschritten sind, konnte nun die Caritas-Tagespflege eröffnet werden. Die Belegschaft mit Leiterin Bianca Geiger und Pflegedienstleiter Manuel Geiger sieht ihre Hauptaufgaben darin, die häusliche Versorgung der hilfe- und pflegebedürftigen älteren Menschen durch das ergänzende teilstationäre Angebot zu unterstützen und zu stabilisieren.

In ihren Tätigkeiten richtet sich die Tagespflege „Maria Stern“ vor allem an zwei wesentliche Zielgruppen: Das sind die betreuungs- und pflegebedürftigen älteren Menschen, die durch Angehörige oder ambulante Dienste nicht ausreichend versorgt werden können, aber weiterhin in ihrer eigenen Wohnung leben möchten. Ferner diejenigen Mitmenschen, die alleine leben und bei den wiederkehrenden Aufgaben des täglichen Lebens auf Unterstützung angewiesen sind. Von der neuen Einrichtung können auch diejenigen Frauen und Männer profitieren, die vorübergehend nach einer Krankheit oder einem Klinikaufenthalt Zuwendung und Pflege benötigen. Weiter richtet sich das Angebot an solche Menschen, die sich einsam fühlen, isoliert sind und Angst haben, ihren Alltag nicht mehr alleine bewältigen zu können, und deshalb den Tag in der Gemeinschaft mit anderen verbringen möchten.

Die zweite Gruppe, der sich die Tagespflege „Maria Stern“ widmet, sind pflegende Angehörigen, die aus verschiedenen Gründen eine Entlastung benötigen. Die Tagespflege steht allen Pflegebedürftigen offen.