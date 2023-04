Während der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar hat der CSU-Ortsverband Uetzing-Serkendorf die Spiele der deutschen Nationalmannschaft in der bewirteten Kulturscheune gezeigt. Kürzlich konnte durch die Einnahmen eine Geldspende in Höhe von 1000 Euro an den neuen Spielplatz an der Serkendorfer Straße übergeben werden.

Der Reinerlös von 922 Euro aus den drei Gruppenspielen wurde von CSU-Mitglied Hans Dinkel bei der Jahreshauptversammlung spontan auf 1000 Euro aufgerundet. Von der Geldspende soll nun eine Spielkiste mit Inhalt angeschafft werden, die Kinderherzen beim Spielen im Freien höherschlagen lässt.

So müssen die Eltern keine Spielsachen mehr schleppen und auch spontane Spielplatzbesuche sind möglich.

Aktion 2024 zur EM wiederholen

„Ich bin dem Ortsverband für sein Engagement und die großzügige Spende sehr dankbar. Die Mitglieder haben sich ehrenamtlich engagiert und geben den Erlös an die Allgemeinheit zurück, so soll es sein“, freut sich Bürgermeister Mario Schönwald. „Wir sind Uetzinger und unterstützen den Döbertengrund“, ergänzt Anton Schlund vom Heimatverein. Der Spielplatz ist immer gut besucht, die Kinder toben, sitzen auf den Schaukeln, spielen Fußball oder buddeln im Sand. „Auch bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 sollen die Spiele der deutschen Mannschaft wieder zu sehen sein. Hoffentlich sind es dann mehr als die drei Vorrundenspiele“, sagt der stellvertretende Vorsitzende Frank Kerner. gkle