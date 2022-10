Ob Detektiv, Käpt’n Knurps oder Jule Bambule: Bei ihren lebendigen Lesungen holte die Bad Staffelsteiner Kinderbuchautorin Judith Allert die Hauptfiguren aus ihren Büchern „heraus“ – oder saßen ihr gar einige gegenüber, in ihrem jungen Publikum?

Insgesamt elf Klassen aus vier Jahrgangsstufen sind in den Genuss dieser besonderen Autorenlesung an der Dr.-Roßbach-Grundschule in Lichtenfels gekommen. Die 40-Jährige fesselte die Aufmerksamkeit der Mädchen und Jungen vor allem mit unterschiedlichen Stimmen, Ansprache und Interaktion.

Fantasie der Schüler wecken

So wurden schon die Erstklässlerinnen und Erstklässler zu Spürnasen, die den Hauptfiguren aus den „Detektivgeschichten“ beim Ermitteln halfen. Wo ist zum Beispiel das Geld für das Eis, das Pepe im Freibad in seinem Schuh versteckt hatte? Mit viel Freude nahm Judith die Ideen und Anregungen der Kinder entgegen und motivierte sie zu weiteren Schlüssen. Die kindgerechten Illustrationen der mitgebrachten Kinderbücher unterstützten dabei die Fantasie der Schüler. Vielleicht nimmt die Autorin ja die ein oder andere Themenidee aus diesen Tagen mit. Denn die Anregungen für ihre mittlerweile über 80 veröffentlichten Bücher stammen meist aus dem Alltag: „Ich lese natürlich viel, auch viele Kinderbücher. Dann schnappe ich etwas auf und denke mir: Das könnte passen. Mein Notizbuch habe ich immer dabei“, verrät sie. Als zweifache Tante nehme sie außerdem nah am Leben der Kinder teil.

Das merkt man auch darin, wie sie den Kindern begegnet: Voller Respekt und Neugierde. Ihnen wiederum erklärt sie außerdem, was ein Autor und ein Illustrator genau machen und wie die Tiere auf ihrem Bauernhof ihre Geschichten beeinflussen. So bekommen die Schüler etwa Fotos der beiden Wollschweine zu sehen, die für die Geschichte „Krümel und Fussel“ Pate standen.

Signierstunde mit der Autorin

Während die zweiten Klassen eine solche Lesung zum Buch „Schnappt den Hundedieb“ erhielten, tauchten die dritten Klassen in die Abenteuer des „Der große Käpt'n Knurps“ und die Vierten in das Leben der „Jule Bambule“ ein. Das Ziel aller Stunden: „Bücherliebe und Lesefreude wecken“, nennt die Autorin selbst. „Aber natürlich sich auch mal kapputt lachen und einfach Spaß haben dürfen.“ Verfolgt man das junge Publikum, scheint dieses Ansinnen in jedem Fall erfüllt – nicht nur, in der Bewegungs-Pause, in der sich alle wie Allerts Kinderbuchfigur „Rudi Robot“ lockern durften. Viele Schüler nutzten am Ende der Stunde das Angebot der Buchhandlung A. Dumproff Buch & Kunst aus Lichtenfels und erwarben ein oder mehrere Bücher der Autorin um sie anschließend persönlich signieren zu lassen.

Während die ersten schon leise in ihren Büchern schmökerten, umringten andere immer noch die Autorin und stellten ihr Fragen. Das Resümee der Rektorin Pia Löffler zu den Lesungen ist sehr positiv: „Die Lesung war ein voller Erfolg! Die Kinder waren erstaunlich lange aufmerksam und sind in die Geschichten eingetaucht - dadurch, dass die die Autorin nicht nur gelesen hat, sondern auch ihr persönliches Umfeld vorgestellt hat.“ Es war die dritte Lesung ihrer Art während Pia Löfflers Leitungsamt.

Sie dankt deshalb dem Elternbeirat der Schule sowie dem Friedrich-Bödecker-Kreis für die finanzielle Unterstützung dieser Aktion.