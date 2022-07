Auf der Jahreshauptversammlung der CSU Burgkunstadt stand neben den Wahlen von Delegierten für die Landtagswahl 2023 und Ehrungen auch eine Gastrede von Christian Werner, Kreisvorsitzender des Handelsverbandes Bayern, stellvertretender Vorsitzender des IHK-Gremiums Lichtenfels und Geschäftsführer der Lebensmittelmärkte Werner GmbH & Co. KG, auf der Tagesordnung.

„Positive Politik“

Bürgermeisterin Christine Frieß berichtete von einer positiven Politik der Burgkunstadter CSU-Stadtratsfraktion. Es finde eine hervorragende und damit zielgerichtete Zusammenarbeit aller Gremien statt. Daran müsse weiter gearbeitet werden, um politisch die Bürger überzeugen zu können. In Burgkunstadt selbst werden derzeit große Maßnahmen wie Umgestaltung Bahnhofstraße und Plan sowie die Baumaßnahmen der Friedhofsstraße und der Brunngasse in Mainroth ausgeführt oder demnächst begonnen. Es werde finanziell auch durch Fördermittel des Freistaates investiert. Dies werde manches Mal nicht sichtbar, aber die Investitionen bei Stadtsanierungsprogrammen sind wichtig, um die Stadt fit für die Zukunft zu machen. Dafür stehe die CSU auch in den nächsten Jahren.

Ehrungen

Vorsitzende Katrin Weißmann ehrte langjährige Mitglieder. Für 45 Jahre wurden ausgezeichnet: Rudi Steuer und Karl-Heinz Goldfuß, für 25 Jahre Hans-Günter Karl, für 15 Jahre Sigrid Götz, Manfred und Sebastian Hofmann. Glückwünsche zum runden Geburtstag gab es für das langjährige Mitglied Ilse Jakob. Roland Dietz