Mit der Moll Batterien GmbH stattete Bürgermeister Mario Schönwald jetzt einem der größten Arbeitgeber der Stadt Bad Staffelstein einen Besuch ab. Empfangen wurde er von Geschäftsführer Klaus Eichhorn und dem Vorsitzenden des Betriebsrates Patrick Werner.

Der Bürgermeister verschaffte sich während eines Betriebsrundgangs und im Gespräch mit Mitarbeitern einen persönlichen Eindruck von der Produktion und die Arbeitsbedingungen bei Moll nach dem Neustart im Mai 2021. „Es ist gut zu sehen, dass es gelungen ist, Moll mit seinen 240 Arbeits- und Ausbildungsplätzen zu erhalten. Moll ist ein wichtiger Arbeitgeber in der Region“, so Schönwald.

Die Geschäftsführung von Moll informierte das Stadtoberhaupt über die anstehenden Investitionen 2022/2023 von drei Millionen Euro in neue Maschinen zur Verbesserung der Energieeffizienz, Steigerung der Produktivität und Optimierung der Arbeitsbedingungen. „Als Stadt Bad Staffelstein werden wir die anstehenden Investitionen in die weitere Nachhaltigkeit von Moll im Rahmen unserer Möglichkeiten begleiten und unterstützen“, so Schönwald.

Moll Batterien GmbH produziert Batterien für verschiedene Anwendungen, vor allem für die Automobilindustrie. Am Standort Bad Staffelstein sind derzeit rund 240 Mitarbeiter und Auszubildende beschäftigt. Moll ist Entwicklungspartner für die Automobilindustrie und hat in der Vergangenheit Meilensteine für die Entwicklung heutiger moderner Starterbatterien gesetzt Das Unternehmen startete am 1. Mai 2021 mit neuen Investoren. Im selben Jahr gelang bereits die Rückkehr in die schwarzen Zahlen. Absatzschwerpunkte sind neben dem Ersatzmarkt und dem Exportgeschäft unter anderem der Volkswagen-Konzern , beliefert werden die Fabriken von Skoda , Seat , der Marke Volkswagen , Audi sowie Porsche . red