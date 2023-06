Unnersdorf — Ein großes Fest für die ganze Familie war der 25. Geburtstag des BRK-Hauses des Kindes. Viele Ehrengäste und unzählige Eltern und Großeltern sahen am Sonntagnachmittag stolz und begeistert zu, wie die Kinder im Garten ihre Sing- und Tanzspiele aufführten. Die Kinder hatten sich fantasievoll verkleidet, waren als Mäuse, Elefanten oder Enten geschminkt und trugen Tiermasken.

Zurück zu den Anfängen

Kreisgeschäftsführer Thomas Petrak, der die Grüße des BRK-Kreisverbandes überbrachte, war bereits 1998, also vor 25 Jahren, bei der Eröffnung des Kindergartens dabei. Er und der ehrenamtliche erste Vorsitzende Jürgen Zürbig hätten damals die Verhandlungen mit der Stadt über die Betriebsträgerschaft geführt, erinnerte er sich.

Auch Bürgermeister Mario Schönwald ging in seinem Grußwort kurz auf die Anfänge des Kindergartens ein: „Es reicht nicht, ein Haus zur Verfügung zu stellen, man braucht auch einen Betreiber“. Mit dem BRK habe die Stadt einen – so wörtlich – starken Partner gefunden.

Auch Kerstin Auer, Leiterin des BRK-Hauses, war überwältigt: „Vielen Dank, dass wir uns im Banzgau so ausbreiten durften“. Der Sonntag gehörte dann den Kindern und ihren Familien . Jedes Kind erhielt einen Spielepass. Wer alle vier Stationen (Dosenwerfen, Buttons mit dem Fantasy-Kuschelbär stanzen, Schweinchenspiel und 1000-Fußler basteln) durchlaufen hatte, bekam zur Belohnung ein Eis.

Einige Stationen wie Kinderschminken und Dosenwerfen befanden sich auf dem Schulhof der benachbarten Ivo-Hennemann-Grundschule, die anderen Aktionen fanden in und um die Kita statt.

Für respektvolles Schmunzeln sorgte die Ausstellung „Kinderkunst“: Die Kinder hatten unter anderem Portraits gemalt, die den Landrat und andere Persönlichkeiten zeigten. Schnell waren diese Bilder und auch viele andere Werke der Kindervernissage mit „Verkauft“-Schildern versehen.

Auf großes Interesse stießen auch die Bücher „Kocharena“ und „Fotokochstory“ mit lustigen Motiven der kleinen Köche und vielen leckeren Rezepten. Die Turnhalle verwandelte sich derweil in ein Lager für jede Menge Sachpreise: Bei der Sommerfest-Tombola gab es jede Menge Spielzeug und allerlei Nützliches zu gewinnen.

143 Kinder in sieben Gruppen

Dass die Tagestätte eine nicht mehr wegzudenkende Einrichtung ist, zeigte die Wertschätzung durch die Besucher. Neben Hunderten von Papas, Mamas und Großeltern waren auch Stadträte und die Rektorin der Ivo-Hennemannschule Gudrun Mackert unter den Gratulanten.

143 Kinder werden derzeit in sieben Gruppen in der Krippe, im Kindergarten , in der Vorschule und im Hort von insgesamt 17 Mitarbeitern betreut.