Auf eine erfolgreiche und konstruktive Stadtratsarbeit hat die Fraktionsvorsitzende des Bürgervereins , Ulrike Dinglreiter, bei der jüngsten Mitgliederversammlung des Vereins am Samstagabend zurückgeblickt. Im Gasthaus Reichstein in Strössendorf zeigte sich Dinglreiter erfreut darüber, dass es dem Stadtrat gelungen sei, einige wichtige Projekte anzustoßen.

Dinglreiter nannte die Bebauung des Festplatzes, die neue Nutzung der ehemaligen Schuhfabrik Büttner, die Renovierung des Hauses Marktplatz 4 und die Wind- und Solaranlagen für die Energiegewinnung. Im ehemaligen Fabrikgebäude solle eine Musikschule untergebracht werden, so Dinglreiter. Davon profitiere auch Burgkunstadt . So habe die Grundschule signalisiert, dass sie mit der Musikschule zusammenarbeiten wolle.

In ihrem Ausblick äußerte Dinglreiter die Hoffnung, dass in der verbleibenden Amtszeit des Stadtrats noch Ideen aus dem Wahlprogramm des Bürgervereins umgesetzt werden könnten. Als Beispiel nannte sie die Einführung eines Bürgerhaushalts. In Zeiten knapper Kassen könnten die Bürger dabei mitentscheiden, wofür Geld ausgegeben würde. red