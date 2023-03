Kürzlich fand der Ehrungsabend des SPD-Ortsvereins Ebensfeld statt. Zu den Ehrungen für zwei 25-jährige und eine zehnjährige Mitgliedschaft konnten hochkarätige Gäste begrüßt werden. Für zehn Jahre in der SPD wurde Tobias Engel vom Kreisvorsitzenden Sebastian Müller geehrt.

Hervorgehoben wurde sein großes Engagement als Vorsitzender und Bürgermeisterkandidat des OV Ebensfeld . Als einer der jüngsten Vorsitzenden hat er in den letzten Jahren die Politik der SPD in Ebensfeld mit Leben gefüllt und in den Gemeinderat eingebracht. Für 25 Jahre wurde Silvia Engel von der SPD-Landtagskandidatin für den Wahlkreis Lichtenfels Kronach Sabine Gross geehrt. Silvia Engel sei ein Mitglied, das auch in schwierigen Zeiten der SPD die Treue gehalten habe, dankte Gross. Die Unterfränkin hatte die weiteste Anreise zu diesem Termin.

Anschließend ehrte der Bürgermeister der Stadt Lichtenfels und Bezirkstagskandidat der SPD Oliver Jauernig für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft. Auch Oliver Jauernig hat viel für die SPD getan. Um nur einige Punkte hervorzuheben, sei seine Arbeit als Dozent erwähnt, bei der er wegweisend für die politische Bildung ist. Hervorzuheben ist auch sein Engagement gegen Rechtsextremismus.

Delegiertenwahl abgehalten

Der amtierende Geschäftsführer, Bezirksgeschäftsführer, zeigte sich sehr gerührt und bedankte sich herzlich für die Ehrung.

Anschließend ging der OV zur Wahl der Delegierten über. Als Delegierte zur Europa-Unterbezirkskonferenz für die Europawahl 2024 wurde Isabel Zosig und als Ersatzdelegierte Eveline Zeis gewählt. Als Delegierte zur Aufstellungskonferenz für die Landtagswahl 2023 wurden Tobias Engel, Kurt Hammer und Eveline Zeis gewählt, als Ersatzdelegierter Oliver Jauernig.

Nach der Wahl der Delegierten des Ortsverbandes sprach der OV-Vorsitzende Tobias Engel noch einige Schlussworte und bedankte sich bei Hügerich und Gross für ihren Besuch, die trotz des laufenden Wahlkampfes die Zeit gefunden hatten, zum Ehrungsabend zu kommen und die Urkunden persönlich zu überreichen. red