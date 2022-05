Vor kurzem kam der Geflügelzuchtverein zu seiner Mitgliederversammlung mit Neuwahlen im Nebenzimmer des Schützenhauses zusammen. Vorsitzender Jürgen Wuttke berichtete davon, dass es die Pandemie auch den Züchtern schwer gemacht habe, Veranstaltungen durchzuführen. Der Mitgliederstand sei aber konstant geblieben.

An einen Taubenmarkt sei in den vergangenen beiden Jahren nicht zu denken gewesen, dabei habe sich der neue Veranstaltungsort im FC-Heim gerade so etabliert gehabt. Man wolle diese Tradition aber auf jeden Fall fortführen. Einen Vereinsmeister werde es in diesem Jahr nicht geben.

Kassierer Walter Orlishausen berichtete von soliden Kassenverhältnissen. Geehrt wurden langjährige Mitglieder mit der höchsten Auszeichnung des Bundes Deutscher Geflügelzüchter in Gold: Günther Fischer und Detlev Blasche; in Silber: Helmut Klamke, Torsten Wuttke und Gerald Fleischmann. Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Jürgen Wuttke, 2. Vorsitzender Detlev Blasche, Kassier Walter Orlishausen und Bernhard Leikheim, Schriftführerinnen Tina Niepel und Franzi Knuppert, Zuchtwarte Detlev Blasche und Henry Jung und Jugendwart Helmut Klamke. sm