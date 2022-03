Eine Delegation aus Burgkunstadt weilt aktuell in der polnischen Partnerstadt Gostynin. Von dort aus sind es nur 450 Kilometer zur ukrainischen Grenze. Bürger aus Gostynin mit ukrainischen Wurzeln hatten von dem unermesslichen Leid ihrer Landsleute berichtet und die Stadtspitze um Hilfe gebeten.

In Gostynin selbst wurden inzwischen knapp 200 ukrainische Kriegsflüchtlinge aufgenommen. Aus der Partnerstadt wurde mitgeteilt, dass vor allem warme Decken schwer zu bekommen seien.

Die CSU-Fraktion aus Burgkunstadt mit Bürgermeisterin Christine Frieß und den Stadträtinnen Carmen Blüchel-Spindler und Katrin Weißmann war sofort der Meinung, etwas tun zu müssen. So wurde jeder Zentimeter Platz in den Fahrzeugen dafür verwendet, gekaufte und gespendete Decken mit in die Partnerstadt zu nehmen. rdi