Im März wurden die neuen Pfarrgemeinderäte gewählt, jetzt werden in den einzelnen Pfarreien die alten Pfarrgemeinderäte verabschiedet und die neuen öffentlich vorgestellt. So war es auch kürzlich in der Pfarrei Sankt Johannes der Täufer in Isling .

Feierlich verabschiedet

Dort wurde Horst Scholz aus Altendorf aus dem Pfarrgemeinderat durch den Kirchenpfleger Gerhard Mahr und Pfarrer Henryk Chelkowski mit einer Urkunde und einem Blumenstrauß zusammen mit weiteren Mitgliedern feierlich verabschiedet. Zu Hause ist Horst Scholz in Altendorf. Hier trifft man den 74-Jährigen meist in seiner Werkstatt bei seinem Hobby, der Imkerei. Hier kann er vom Alltag abschalten und sich erholen. Nach dem Ausscheiden aus dem Pfarrgemeinderat hat der rüstige Rentner nun viel mehr Zeit für dieses Hobby, das er als eine richtige Sucht bezeichnet. „ Pfarrer Henryk wollte, dass ich im Pfarrgemeinderat weitermache, aber ich habe dankend abgelehnt. Man soll doch der Jugend den Vortritt lassen. Außerdem war ich das älteste Mitglied im Gremium und fasste zeitnah den Entschluss aufzuhören“, so Horst Scholz. Er war knapp 50 Jahre im Pfarrgemeinderat dabei, und es war eine schöne Zeit, die er nicht missen möchte.

„Früher waren die Pfarrgemeinderatssitzung etwas Besonderes. Sie fanden in den einzelnen Orten der Pfarrei statt, meist montags. Und war dann zufällig auch noch Kerwa, wurde anschließend immer eingekehrt. Seit es nun das Pfarrheim in Isling gibt, finden die Sitzungen hier statt“, erzählt Scholz.

„Es gab kaum eine Veranstaltung in der Pfarrei , und schon gar keine Bauarbeiten , an denen Horst nicht tatkräftig mitgewirkt hat. Hiermit möchte ich ihm für die geleistete Arbeit danken und ihn zur Weiterarbeit ermuntern, zum Wohl unserer Pfarrgemeinde“, so Kirchenpfleger Gerhard Mahr kürzlich bei der Verabschiedung in der Kreuzkapelle.

Gerd Klemenz