Auf den Spuren der Fugger nach Augsburg lautet das Motto einer Fahrt, die die Volkshochschule Lichtenfels von Freitag, 16., bis Sonntag, 18. Juli, anbietet. Auf dem Programm stehen neben einer Stadtführung mit Besuch der Fuggerei ein Tagesausflug zu den Fuggerschlössern nach Kirchheim und Bebenhausen, wo auch das Fuggermuseum besichtigt wird. In Königsbrunn wird das Mercateum besucht, ein Gebäude in Form eines historischen Globus, in dem der Beginn und die Blütezeit der Handelswege der Augsburger Händler dokumentiert werden. Zum Abschluss der Fahrt wird das Schaetzlerpalais in Augsburg angesehen, das bedeutendste Wohn- und Geschäftshaus des 18. Jahrhunderts, in dem heute eine Filialgalerie der Staatsgemäldesammlung untergebracht ist. Für die Dauer der Reise wohnt die Gruppe in einem Hotel am Europaplatz in Königsbrunn. Die Fahrt wird durchgeführt und begleitet von Sigrid Radunz-Fichtner, Lichtenfels. Für diese Fahrt sind noch Plätze frei. Nähere Auskünfte erteilt Sigrid Radunz-Fichtner, Lichtenfels, Telefon 09571/88835 oder per Mail an sr-reisen@web.de. red