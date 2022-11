Die vielen Starkregenereignisse im Jahr 2016 haben in Bayern Hochwasser hauptsächlich an Fließgewässern mit kleinen Einzugsgebieten hervorgerufen. Dabei ließ sich in vielen Fällen nicht unterscheiden, ob Überflutungen durch das dem Gewässer über das Gelände zufließende Wasser („wild abfließendes Wasser“) oder durch Hochwasser aus Fließgewässern verursacht wurden.

Neues Schutzkonzept

Der Markt Ebensfeld kann nun mithilfe eines interdisziplinären Konzepts ein in der Gesellschaft breit gefächertes Sturzflut-Risikomanagement initiieren.

Es werden hierbei Gefahren und Risiken ermittelt, lokale Schutzziele definiert und örtlich spezifische Schutzmaßnahmen aufgezeigt. Dabei kommen neben technischen Schutzmaßnahmen auch nichttechnischen eine große Bedeutung zu.

Bürger sollen mitreden

Alle Maßnahmen für sich, darunter auch der bauliche Hochwasserschutz , können nur einen Teil zur Risikoreduktion beitragen.

Im Rahmen der Bestandsanalyse will die Gemeinde die Bürgerbeteiligung nicht außer Acht lassen. Folgende Punkte sollen zunächst im Fokus stehen:

• Vorstellung des Konzeptes

• Fragebögen mit Rücklauf

• Ortstermine

Eine erste Bürgerversammlung findet am Donnerstag, 10. November, um 19 Uhr in der Dreifach-Turnhalle in Ebensfeld statt. red