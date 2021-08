Auf der Verleihungsurkunde, unterzeichnet von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, steht als Datum der 29. Mai 2020. Das Staatsoberhaupt würdigt mit der Verleihung des Verdienstkreuzes am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland die Arbeit von Dieter Wolf als Vorsitzender des Vereins Tschernobyl-Kinderhilfe Neustadt. Jetzt hat Wolf den Orden tatsächlich erhalten.

Es war Corona geschuldet, dass im Mai vergangenen Jahres keine Einladung nach München kam, damit Dieter Wolf die Auszeichnung in der Staatskanzlei in Empfang nehmen konnte.

Immer wieder wurden weitere Verschiebungen notwendig. Jetzt, gut 14 Monate nach der Unterzeichnung der Urkunde, hält Dieter Wolf sein Bundesverdienstkreuz endlich in Händen. Im April hatte der Verein Tschernobyl-Kinderhilfe Neustadt sein 25-jähriges Bestehen gefeiert. So lange bemüht sich die Helferschar um den Vorsitzenden Dieter Wolf, das Leben der Menschen in der bis heute durch das Reaktorunglück belasteten Region etwas leichter zu machen. Mehr als 60 Hilfstransporte mit dringend benötigten Sachen gingen seither aus Neustadt auf die Reise in die Ukraine. Der Verein ermöglicht kranken Kindern medizinische Behandlung und holt seit 20 Jahren Gruppen zur Erholung ins Coburger Land - erst Corona konnte das seit zwei Jahren verhindern. Wolfs Wirken für dieses Projekt der Nächstenliebe würdigte Frank-Walter Steinmeier mit der Verleihung des Verdienstkreuzes, das jetzt auch physisch angekommen ist. rlu