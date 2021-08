Langjährige Mitarbeiter am Landratsamt Kulmbach hat Landrat Klaus Peter Söllner (FW) kürzlich im historischen Lokschuppen des Deutschen Dampflokomotiv-Museums für ihre jahrzehntelange Treue ausgezeichnet.

Auf 25 Dienstjahre können Melanie Dippold und Werner Schoberth zurückblicken. Dippold hat sich als Diplom-Sozial-pädagogin im Bereich der Landkreisjugendarbeit große Verdienste erworben. Als Paradebeispiel verwies Söllner auf die von ihr initiierte Einführung des Landkreis-Spielmobils, das längst zu einem "Dauerrenner" geworden sei. Zahlreiche weitere Aktivitäten und Projekte wie das Family-Fun-Festival oder der Ferienpass seien aufgrund ihres Ideenreichtums und ihrer Kreativität nach vorne gebracht worden.

Werner Schoberth war laut Landrat zuletzt in der Poststelle und in der Kanzlei eingesetzt. In seine Zuständigkeit fiel auch die Beschaffung von Büromaterial. Darüber hinaus stand er im Vertretungsfall für die vertrauensvolle Aufgabe als Chauffeur des Landrats zur Verfügung. Söllner betonte in seiner Laudatio, dass zwischen ihm und seinen Fahrern über die Jahre hinweg ein freundschaftliches Verhältnis entstanden sei.

Für 40-jährigeTätigkeit beim Landratsamt Kulmbach wurde Susanne Holzmann geehrt. Die Beamtin war zunächst als Sachbearbeiterin und am Annahmeschalter der Kfz-Zulassungsstelle eingesetzt. Danach folgten Tätigkeiten im Wasserrecht und seit fast zwei Jahrzehnten im Referat Betreuungsstelle/Heimaufsicht. Landrat Söllner überreichte Ehrenurkunden und kleine Präsente. Personalratsvorsitzender Udo Kastner übermittelte die Glückwünsche der Kollegen. Werner Reißaus