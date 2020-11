Der Landkreis Kronach hat im Zuge der Corona-Pandemie ein weiteres Todesopfer mit nachgewiesener Covid-19-Infektion zu beklagen. Es handelt sich hierbei um eine 81-jährige Frau. Dies teilte das Landratsamt gestern Nachmittag mit. Die Zahl der Verstorbenen steigt damit auf 13.

Der 7-Tage-Inzidenzwert ist von 247,22 am Mittwoch auf 287,67 am Donnerstag gestiegen. Die Zahl der Neu-Infizierten der vergangenen sieben Tage beträgt 192. Seit der letzten Meldung (Mittwoch) gibt es 16 Neu-Infizierte, als genesen werden seit letzter Meldung 20 Personen gemeldet. Aktuell befinden sich 226 Personen in Quarantäne. Seit Pandemie-Ausbruch haben sich 845 Personen im Landkreis mit Covid-19 infiziert, 606 sind genesen.

Hier die Zahlen der in Quarantäne befindlichen Personen, verteilt auf die einzelnen Städte und Gemeinden im Landkreis: Kronach 41, Küps 15, Ludwigsstadt 2, Marktrodach 13, Mitwitz 18, Nordhalben 5, Pressig 18, Reichenbach 9, Schneckenlohe 1, Steinbach am Wald 7, Steinwiesen 20, Stockheim 20, Tettau 2, Teuschnitz 7

Tschirn 1, Wallenfels 24, Weißenbrunn 8, Wilhelmsthal 15; Landkreis gesamt 226. red